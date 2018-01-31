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31. 01. 2018

«Вите нужна каска»: в Гродно сняли социальный ролик об охране труда

В Гродно сотрудники управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома, а также работники нескольких организаций и предприятий сняли социальный ролик на тему охраны труда, который является кавером на популярную в 2017 году песню «Вите надо выйти» группы ESTRADARADA.

26 января гродненские чиновники разместили социальный ролик на YouTube, где его посмотрели уже больше четырех тысяч человек. Авторы ролика с юмором попытались донести до работников предприятий и организаций о необходимости применения средств индивидуальной защиты (каски, маски, очки и т.д.) на производстве, чтобы предотвратить несчастные случаи.
 
«Надеемся, что те, кто посмотрит клип, правильно воспримут наш посыл, отнесутся к нему одновременно и с юмором, и со всей серьезностью», - отметили в Гродненском горисполкоме.
 

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