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31. 01. 2018

В 2017 году внешний госдолг Беларуси вырос на 22,6% до $16,7 млрд

По уточненным данным, в 2017 году государственный долг Беларуси увеличился на 5,2 млрд рублей (на 14,1%) и составил на 1 января 2018 года 42,2 млрд рублей. Внешний госдолг республики вырос до 16,7 млрд долларов (22,6%), а внутренний уменьшился до 9,2 млрд рублей (10,3%), сообщили сегодня в Министерстве финансов.

Как сообщили в пресс-службе Минфина, за минувший год внешний госдолг Беларуси увеличился на 3,1 млрд долларов (22,6%) с учетом курсовых разниц и составил на 1 января 16,7 млрд долларов.
 
В 2017 году власти республики привлекли внешние займы на сумму 4,04 млрд долларов. 1,4 млрд долларов поступило в нашу страну благодаря продаже еврооблигаций. Почти 1,32 млрд долларов для нас выделили правительство и банки России, еще 800 млн долларов мы заняли у Евразийского фонда стабилизации и развития, чуть больше 306 млн – у китайских банков. 
 
На погашение внешнего госдолга ушло 1,029 млрд долларов. Больше всего пришлось отдать России (364 млн долларов), ЕФСР (353 млн) и банкам Китая (245 млн).
 
Что касается внутреннего госдолга Беларуси, за 2017 год он уменьшился на 1,1 млрд рублей (на 10,3%) и составил на 1 января 9,2 млрд рублей.
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