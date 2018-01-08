Малыши из Светлогорска ехали на пляж, а родители просят не увольнять воспитательницу

Журналистам удалось поговорить с маленькими детьми, сбежавшими из детского сада № 21 в Светлогорске, и их родителями. Один из мальчиков заявил, что малыши хотели уехать на пляж, а второй беглец утверждает, что дети хотели посмотреть на расположенный неподалеку стеклозавод. Родители в свою очередь, просят власти не увольнять воспитательницу, допустившую побег детей.

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Четырехлетний Дима Семашко заявил журналистам, что дети "хотели на пляж", и пообещал больше не убегать из садика, передает телеканал ОНТ.

А вот его друг четырехлетний Антип рассказал, что мальчики хотели посмотреть на расположенный неподалеку завод, где изготавливают стеклянные бутылки, передает БелаПАН. Кроме того, он сообщил, что на вокзал беглецы попали по железнодорожным путям, а не через мост.

Тем временем министерство образования уже уволило воспитательницу детсада № 21 и создало комиссию для наказания руководства дошкольного учреждения. А вот родители сбежавших детей с увольнением не согласны. По их словам, этой воспитательницей все очень довольны, многие специально просили, чтобы дети попали именно к ней в группу, ее работа всех устраивает.

По мнению родителей, воспитательницу уволили из-за резонанса, который вызвала эта история, но они просят восстановить ее на работе.

Побег из детсада № 21 Светлогорска произошел днем 3 января. Трое мальчиков в возрасте 3-4 лет незаметно покинули территорию садика, когда другие родители забирали своих детей, добрались до находящегося в 500 метрах железнодорожного вокзала и сели в дизель-поезд до Жлобина. В поезде их обнаружили проводники, а затем сотрудники транспортной милиции доставили детей обратно в Светлогорск и передали родителям.