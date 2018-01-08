Водитель маршрутки нашел пропавшего в Минском районе 11-летнего мальчика

Пропавший 4 января из агрогородка Большевик в Минском районе 11-летний мальчик в особенностями развития найден в Минске в ночь на 5 января. Ребенка обнаружил водитель маршрутки, выполнявший поздний рейс.

Мальчик ехал в маршрутке и не вышел на конечной остановке. Водитель им заинтересовался и понял, что мальчик, возможно, потерялся. Он привез его в Советское РУВД Минска около 3 часов ночи и передал правоохранителям, сообщили в УВД Миноблисполкома утром 5 января.

Как сообщал Телеграф, мальчик ушел от матери, которая отвлеклась и упустила его из вида, и доехал на автобусе до Минске, где его видели в районе улицы Щедрина и площади Бангалор. Он постоянно живет и учится в интернате, а мать взяла его домой на каникулы. Раньше мальчик уже не раз уходил от матери.