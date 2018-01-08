05 января 2018, пятница, 09:55
+3°C
Завтра +5°C
+3°C
Завтра +5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,39
05. 01. 2018

Водитель маршрутки нашел пропавшего в Минском районе 11-летнего мальчика

Пропавший 4 января из агрогородка Большевик в Минском районе 11-летний мальчик в особенностями развития найден в Минске в ночь на 5 января. Ребенка обнаружил водитель маршрутки, выполнявший поздний рейс.

смотрите также В Минском районе пропал 11-летний мальчик, его ищут в столице

Мальчик ехал в маршрутке и не вышел на конечной остановке. Водитель им заинтересовался и понял, что мальчик, возможно, потерялся. Он привез его в Советское РУВД Минска около 3 часов ночи и передал правоохранителям, сообщили в УВД Миноблисполкома утром 5 января.

Как сообщал Телеграф, мальчик ушел от матери, которая отвлеклась и упустила его из вида, и доехал на автобусе до Минске, где его видели в районе улицы Щедрина и площади Бангалор. Он постоянно живет и учится в интернате, а мать взяла его домой на каникулы. Раньше мальчик уже не раз уходил от матери.

Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

И только когда Золотую рыбку вываляли в муке, она поняла намек и быстро согласилась выполнить еще пару-тройку желаний.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.