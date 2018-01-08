05 января 2018, пятница, 10:02
+3°C
Завтра +5°C
+3°C
Завтра +5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,39
05. 01. 2018

Сборная Беларуси покидает элиту молодежного хоккея

Молодежная сборная Беларуси по хоккею проиграла абсолютно все матчи на проходившем в Баффало чемпионате мира – 2018 и покидает элиту молодежного хоккея. На групповой стадии белорусы проиграли всем соперникам, а затем еще дважды уступили в стыковых матчах за право остаться в элите команде Дании.

Первый стыковой матч Беларусь проиграла Дании со счетом 4:5, а во втором отыгралась со счета 0:2, но затем уступила по буллитам. На групповой стадии белорусы програли Швеции, Швейцарии, России и Чехии.

"Нам сейчас очень тяжело, - сказал после матчей с датчанами капитан белорусской дружины Максим Сушко. – В моей голове только плохие русские слова. Это жизнь, и это действительно тяжело для нас".

Это Интересно
Хоккей
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

И только когда Золотую рыбку вываляли в муке, она поняла намек и быстро согласилась выполнить еще пару-тройку желаний.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.