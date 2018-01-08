Сборная Беларуси покидает элиту молодежного хоккея

Молодежная сборная Беларуси по хоккею проиграла абсолютно все матчи на проходившем в Баффало чемпионате мира – 2018 и покидает элиту молодежного хоккея. На групповой стадии белорусы проиграли всем соперникам, а затем еще дважды уступили в стыковых матчах за право остаться в элите команде Дании.

Первый стыковой матч Беларусь проиграла Дании со счетом 4:5, а во втором отыгралась со счета 0:2, но затем уступила по буллитам. На групповой стадии белорусы програли Швеции, Швейцарии, России и Чехии.

"Нам сейчас очень тяжело, - сказал после матчей с датчанами капитан белорусской дружины Максим Сушко. – В моей голове только плохие русские слова. Это жизнь, и это действительно тяжело для нас".