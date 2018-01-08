NASA на видео показало, как черная дыра разрывает звезду

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства опубликовало видеоролик, основанный на наблюдениях за сверхмассивной черной дырой. В нем ученые показали, как гравитация объекта разрывает звезду.

Исследуемая черная дыра удалена от нас на 290 млн световых лет. В видео показан процесс поглощения материала звезды и выброс его части в космос.

Материал на видео представлен сияющим облаком. Части звезды выбрасываются наружу и удаляются подобно ветру. В результате подобных "схваток" образуется рентгеновское излучение, наблюдаемое учеными на протяжении многих лет.

Источник: БелТА