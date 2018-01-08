Международные резервы Беларуси снизились в декабре почти на $100 млн

Международные резервные активы Беларуси в декабре 2017 года снизились на 98,4 млн долларов и составили на 1 января 2018 года 7,315 млрд долларов. Об этом 5 января сообщили в Национальном банке Беларуси.

Негативно на состоянии золотовалютных резервов Беларуси в декабре сказались выплаты страны по внешним займам в размере 501 млн долларов. Частично компенсировать эту брешь в ЗВР удалось за счет продажи Нацбанком и минфином валютных облигаций и поступления валюты от нефтяных пошлин. Также положительно на уровень ЗВР повлиял рост стоимости золота на мировых рынках.

В целом по итогам 2017 года прирост резервов составил почти 2,389 млрд долларов (48,5%), отметили в Нацбанке. Беларуси удалось своевременно обслуживать и погашать внешние заимствования, однако для этого пришлось брать новые кредиты (очередные транши от ЕФСР и кредит правительства России). Кроме кредитов, рост ЗВР стал возможен за счет продажи Нацбанком валюты на бирже, выпуска валютных облигаций, поступлений нефтепошлин и роста стоимости монетарного золота.