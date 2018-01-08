Лавров заявил о попытках США сорвать реализацию ядерной сделки с Ираном

Последние заявления Вашингтона по иранской ядерной сделке не добавляют оптимизма и стабильности, заявил в понедельник, 15 января, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что минувший год с точки зрения развития внешней политики "был непростым, сохранялись многочисленные очаги напряженности в различных районах мира". Лавров напомнил, что в последние месяцы 2017 года "серьезно обострилась ситуация из-за угроз, которые звучали из Вашингтона", в том числе решить проблему Корейского полуострова "исключительно силовым путем".



"Последние заявления (руководства США), нацеленные на то, чтобы сорвать реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, тоже не добавили оптимизма и стабильности", — сказал Лавров в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Глава российского МИД также заявил, что заявления США по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе не добавили оптимизма и стабильности.

Лавров отметил, что Тегеран выполняет все свои обязательства по достигнутому с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) СВПД. "Будем продолжать добиваться того, чтобы США признали реальность. А реальность такова, что Иран выполняет все свои обязательства по СВПД, это регулярно верифицируется гендиректором МАГАТЭ", - подчеркнул министр.



Лавров подчеркнул, что Россия не поддержит предлагаемые США изменения в СВПД по иранской ядерной программе. "То, что пытаются сделать США, - изменить текст договоренности, включив вещи, которые абсолютно неприемлемы для Ирана, - мы не будем поддерживать", - сказал он.



По словам главы российской дипломатии, Иран не будет считать себя связанным какими-либо обязательствами по СВПД в случае выхода США из соглашения. "Через несколько месяцев будет очередной обзор, и если США действительно хлопнут дверью, то даже не хочу думать о последствиях. Конечно же, Иран в этой ситуации не будет считать себя связанным теми условиями, которые записаны в СВПД", - отметил Лавров.



"Надеюсь, что наши европейские партнеры, которых американцы будут очень сильно завлекать на свою сторону, будут придерживаться без каких-либо изъятий того, что написано в СВПД", - подчеркнул глава МИД РФ.



Кроме того, Лавров видит опасность в том, что позиции европейских стран по отношению к судьбе иранской ядерной программы могут претерпеть изменения. "Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но пока мне трудно сказать, что будет с позицией европейцев по отношению к иранской ядерной программе. Они начинают уже как-то, по-моему, призывать искать некие компромиссы, это будет скольжение по наклонной плоскости в очень опасном направлении", - сказал Лавров.



12 января президент США Дональд Трамп заявил, что США прекратят свое участие в соглашении по ядерной программе Ирана, если в него не будут внесены изменения. Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".



Ядерное соглашение было подписано в Вене летом 2015 года. Его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.



Министр также отметил, что Москва в 2018 году будет добиваться сохранения СВПД по иранской ядерной программе и нормализации ситуации в урегулировании палестино-израильского конфликта. "Будем добиваться сохранения договоренностей по иранской ядерной программе, будем добиваться нормализации ситуации вокруг палестино-израильского урегулирования, - сказал Лавров. - Ближневосточные проблемы серьезно усугубляются нерешенностью палестинского вопроса".



Министр считает, что решение вопроса палестино-израильского конфликта находится в тупике. "Сирийское урегулирование - это только часть сложнейшего хитросплетения проблем, существующих в ближневосточном регионе. Отмечу и Ливию, и Йемен. Я уже упоминал и палестино-израильское урегулирование, которое зашло в глубокий тупик", - сказал он.



Лавров заявил о своей убежденности в том, что тупик в палестино-израильском урегулировании влияет на продвижение к созданию палестинского государства и ведет к "радикализации арабской улицы".



14 января глава Палестины Махмуд Аббас, выступая на чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины в Рамалле, заявил, что выполнение мирных соглашений, подписанных в Осло в 1993 году, "прекращено Израилем", он обвинил США и Израиль в срыве мирного процесса.



Россия неоднократно призывала к возобновлению прямого диалога Израиля и Палестины как основы для прочного урегулирования конфликта. Однако, по мнению израильской стороны, инициатива Палестины о созыве международной конференции для урегулирования конфликта с Израилем отдаляет начало прямых переговоров.

Источник: IRNA