Два белорусских альпиниста пропали на Эльбрусе

В Кабардино-Балкарии в России спасатели приступили к поиску двух альпинистов из Беларуси, которые пропали на подступах к горе Эльбрус на ее восточной стороне. Информация о пропавших туристах поступила в региональное управление МЧС РФ только утром 25 января, хотя белорусы перестали выходить на связь еще 17 января.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по КБР, белорусские альпинисты свою туристическую группу не регистрировали. Сейчас на восточную сторону Эльбруса выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

В поисково-спасательных работах на первоначальном этапе задействованы 8 спасателей и 1 единица техники.

Информация о пропавших белорусских альпинистах уточняется.