ГТК: таможня принесла в бюджет в 2017 году на 400 млн долларов больше

Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько рассказал на пресс-конференции 25 января об итогах работы таможенных органов в 2017 году. По его словам, таможня за прошлый год перечислила в бюджет 7,11 млрд рублей, что на 9,6% больше, чем в 2016 году.

Если считать в долларовом эквиваленте, то сумма собранных таможенными органами средств выросла по сравнению с 2016 годом на 412 млн долларов, отметил Юрий Сенько.

Таким образом, подсчитал руководитель Таможенного комитета, каждый рубль, затраченный на содержание таможенных органов в 2017 году, окупился в 69 рублей.