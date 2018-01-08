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25. 01. 2018

ГТК: таможня принесла в бюджет в 2017 году на 400 млн долларов больше

Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько рассказал на пресс-конференции 25 января об итогах работы таможенных органов в 2017 году. По его словам, таможня за прошлый год перечислила в бюджет 7,11 млрд рублей, что на 9,6% больше, чем в 2016 году.

Если считать в долларовом эквиваленте, то сумма собранных таможенными органами средств выросла по сравнению с 2016 годом на 412 млн долларов, отметил Юрий Сенько.

Таким образом, подсчитал руководитель Таможенного комитета, каждый рубль, затраченный на содержание таможенных органов в 2017 году, окупился в 69 рублей.

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Беларусь
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