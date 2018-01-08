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25. 01. 2018

В Москве банковские мошенники обокрали вдову Сергея Бодрова - СМИ

У вдовы российского актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего - Светланы Бодровой – мошенники путем украли с банковского счета полумиллиона рублей. Об этом в четверг, 25 января, сообщает РЕН ТВ. 

По предварительной информации, Бодровой позвонил мужчина, представился сотрудником банка и попросил назвать реквизиты банковской карты под предлогом того, что в учреждении проводится реструктуризация. Позже с карты были сняты деньги.

В настоящий момент делом занимаются российские правоохранители.

Напомним, Сергей Бодров известен ролями в фильмах Брат, Брат 2, Стрингер, Кавказский пленник и др. Официально считается пропавшим без вести вместе со своей съемочной группой во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года. У Бодрова остались дочь Ольга (родилась 24 июля 1998 года) и сын Александр (27 августа 2002).

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Источник: korrespondent.net

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