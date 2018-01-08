В Пинске пройдет акция «Стань семинаристом на уик-энд»

Акция «Стань семинаристом на уик-энд» пройдет в католической Пинской духовной семинарии им. святого Фомы Аквинского.

Это возможность прожить день от начала и до конца так, как проживает его студент семинарии: с 6.00 до 22.30 — с молитвой и спортом, учебой и работой, духовно и физически. Идея проводить подобные молодежные акции в духовных семинариях мира направлена ​​на освобождение от многих стереотипов, которые иногда пугают молодых людей, сообщает catholic.by.

Если кто-то из молодых людей хочет «побыть семинаристам» в другое время, двери этого учебного заведения открыты для каждого. Необходимо только позвонить в семинарию и договориться о приезде.

Телефоны (0165) 65 41 45; +375 29 727 31 98; +375 25 604 41 86, mvds@catholic.by.

Источник: krynica.info