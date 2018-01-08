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26. 01. 2018

Удовлетворенность качеством сервиса среди клиентов банка ВТБ составила 9,4 балла из 10 возможных

В рамках мониторинга показателей качества клиентского обслуживания банк ВТБ (Беларусь) проводит ежеквартальные телефонные опросы клиентов на предмет удовлетворенности качеством и видом предоставляемых продуктов и услуг. По данным телефонного опроса, проводимого управлением клиентской поддержки, удовлетворенность качеством сервиса составила 9,46 баллов из 10 возможных.

В исследовании приняли участие физические и юридические лица, посетившие региональные дирекции и дополнительные офисы банка.

«Мы всегда стремимся предоставлять лучший сервис нашим клиентам, и такая высокая оценка очень важна для нас. По итогам проведенных опросов и исследований разрабатываются мероприятия, позволяющие улучшить те показатели, которые важны для клиента, устраняя выявленные проблемы и недостатки. Банк предоставляет самый широкий перечень финансовых услуг, и важно, чтобы наши клиенты получали эти услуги с максимальным комфортом», - отметила Татьяна Юденко, начальник отдела контроля качества клиентского сервиса банка ВТБ.

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