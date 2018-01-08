Удовлетворенность качеством сервиса среди клиентов банка ВТБ составила 9,4 балла из 10 возможных

В новостях сказали, что ожидается большой снегопад и все, кто собирается в дорогу в такую погоду, должны иметь с собой: цепи, лопату, одеяло, обогреватель, буксировочный трос, фонарик, запасное колесо.

Сегодня в маршрутке я выглядела как дура.