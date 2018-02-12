Лукашенко: за фальсификацию экспертиз накажет Господь

Судебные эксперты должны быть кристально честными и объективными, заявил 1 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Госкомитета судебных экспертиз Андреем Шведом. "Смотрите, чтобы судебно-медицинские эксперты были кристально честными. Надо понимать, что если ты сфальсифицировал против кого-то и в угоду кому-то экспертизу, Господь тебя накажет. Рано или поздно тебя жизнь накажет", - сказал он.

"Не дай бог нам ошибиться при выяснении обстоятельств. А еще хуже - сфальсифицировать экспертизу - это катастрофа. Мы сейчас уделим этому особое внимание, контролируя работу вашего ведомства. Мы не можем искромсать судьбу человека", - добавил глава государства, сообщили в его Администрации.

Также на встрече обсуждалось предложение установить 22 апреля новый профессиональный праздник - День судебного эксперта. Праздник предлагается установить в день подписания в 2013 году указа об образовании ведомства.