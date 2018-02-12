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01. 02. 2018

Лукашенко: нам, чекистам, стесняться старого нечего

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 февраля на встрече с председателем Комитета госбезопаснсти Валерием Вакульчиком отметил, что Беларусь многие критикуют за оставленное старое название КГБ, однако многие его коллеги этому также и завидуют.

«Нам стесняться старого нечего. К нам претензии - к чекистам - предъявить трудно. Во-первых, мы были частью системы, и тем не менее безобразий у нас в Беларуси всегда было меньше. Поэтому я прямо и откровенно об этом сказал - нам стыдиться нечего», - сказал он, сообщили в Администрации президента.

По его словам, очень важная линия работы КГБ - разведка и контрразведка. "Очень остро сегодня стоит вопрос борьбы с терроризмом - важнейшее направление противодействия. Ну и безопасность наших граждан - это не только кому-то по рукам надавать, кто себя плохо ведет в обществе, на улице и так далее. Госбезопасность сегодня для Беларуси прежде всего - экономическая безопасностью", - отметил Глава государства.

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