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01. 02. 2018

Лукашенко: борьба с коррупцией защитит Беларусь от развала

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко 1 февраля на встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком поблагодарил ведомство за хорошую работу в борьбе с коррупцией. "Никто больше КГБ сегодня в этом плане не сделал. Особенно по вопросам значимых преступлений в сфере коррупции", - сказал он, сообщили в Администрации главы государства.

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По его словам, «что бы мы ни делали в обществе, какие бы у нас ни были законы, государственное устройство, экономика, какая бы продвинутая ни была, но если коррупция, как в некоторых известных нам государствах зашкаливает, если против нее не борются, никакого продвижения и развития страна не получит».

"Вы работаете и с прокуратурой, и МВД, и Следственным комитетом, но все-таки у вас эта работа идет честнее. С вами не договоришься. С вами ни один преступник, я так полагаю, не договорится", - добавил президент.

Александр Лукашенко отметил, что беспощадная борьба с коррупцией является защитой государства «от прямого развала и внутреннего противостояния». По его мнению, народ терпеть коррупцию не будет, что обязательно приведет к потрясениям. «Пусть не кардинальным и революционным, но власти трудно будет работать, если страна коррумпирована», - сказал он.

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