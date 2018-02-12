Лукашенко: борьба с коррупцией защитит Беларусь от развала

Александр Лукашенко 1 февраля на встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком поблагодарил ведомство за хорошую работу в борьбе с коррупцией. "Никто больше КГБ сегодня в этом плане не сделал. Особенно по вопросам значимых преступлений в сфере коррупции", - сказал он, сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, «что бы мы ни делали в обществе, какие бы у нас ни были законы, государственное устройство, экономика, какая бы продвинутая ни была, но если коррупция, как в некоторых известных нам государствах зашкаливает, если против нее не борются, никакого продвижения и развития страна не получит».

"Вы работаете и с прокуратурой, и МВД, и Следственным комитетом, но все-таки у вас эта работа идет честнее. С вами не договоришься. С вами ни один преступник, я так полагаю, не договорится", - добавил президент.

Александр Лукашенко отметил, что беспощадная борьба с коррупцией является защитой государства «от прямого развала и внутреннего противостояния». По его мнению, народ терпеть коррупцию не будет, что обязательно приведет к потрясениям. «Пусть не кардинальным и революционным, но власти трудно будет работать, если страна коррумпирована», - сказал он.