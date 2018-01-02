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01. 02. 2018

В Чехии изымают школьные атласы с "российским Крымом"

 
Министерство образования Чехии сообщило, что из обращения в стране изымается школьный атлас, в котором Крым был обозначен как территория РФ.

"Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение изъять атласы из списка рекомендованных учебных пособий. В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно скорее ситуация была исправлена", − говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в конце 2017 года по поводу некорректной карты в МИД Чехии обратились послы Украины и Грузии.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в одной из школ Праги нашли карту, где Крым был обозначен как территория России.
 
Украинский посол в стране Евгений Перебийнис заявил, что производитель карты прислал извинения и сообщил о снятии некорректной карты с продажи, однако не все карты изъяли из учебных заведений.
 
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Источник: korrespondent.net

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