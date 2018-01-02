В Чехии изымают школьные атласы с "российским Крымом"

Министерство образования Чехии сообщило, что из обращения в стране изымается школьный атлас, в котором Крым был обозначен как территория РФ.
"Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение изъять атласы из списка рекомендованных учебных пособий.
В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно скорее ситуация была исправлена
", − говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в конце 2017 года по поводу некорректной карты в МИД Чехии обратились послы Украины и Грузии.
Как сообщал Корреспондент.net, в одной из школ Праги нашли карту, где Крым был обозначен как территория России.
Украинский посол в стране Евгений Перебийнис заявил, что производитель карты прислал извинения и сообщил о снятии некорректной карты с продажи, однако не все карты изъяли из учебных заведений.
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Источник: korrespondent.net