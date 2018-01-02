“Два года приценивался к квартире, но все равно переплатил вдвое” VS “Сделка на $150 000 чуть не сорвалась из-за $5”. Самые невероятные истории покупки жилья за 2017 год

- Витебляне не очень любят центр, предпочитая покупать квартиры в микрорайонах, в домах поновее, пусть и на окраине. - рассказывает Светлана Шитик, начальник отдела риэлтерских услуг Витебского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. - Конечно, есть ценители исторического центра, но их не так много. Поэтому и сталинки в центре Витебска, и более новые квартиры в микрорайонах стоят примерно одинаково - $38-40 тыс. за “трешку”.

Квартира, о которой пойдет речь, выставлялась на продажу не за $38 тыс., и даже не за $40 тыс., а за все $100 тыс. Она находилась в старинном доме со статусом историко-культурной ценности по ул. Суворова. Причем, не только дом, само место было особенным. Исторический центр, неповторимый дух дореволюционной губернии, пешеходная зона, где не услышишь шум дорог. Там часто выставляются городские художники, так что эта часть города получила название “Витебский Арбат”. Сама квартира была трехкомнатной, с четырехметровыми потолками, 72 кв.м. общей площади в обычном, жилом состоянии.

С июня 2015 года гражданин России присматривал этот вариант для своей бабушки. Три года подряд он был на “Славянском базаре” и три раза смотрел эту квартиру, торговался с продавцом. Были и другие варианты в тихом центре города, в разы дешевле этого. Но бабушке понравилась квартира за $100 тыс.

За два года торга продавец подвинулся только до $82 тыс., несмотря на то, что цены падали, и обе стороны понимали, что время играет не в пользу продавца. И вот, в 2017 году россиянин принял решение о покупке этой квартиры - на дне цен, но все равно вдвое дороже рынка. Он это прекрасно понимал, но, видимо, бабушкина благодарность оказалась для него важнее денег.

В последний раз такие сделки случались в “Витебском Арбате” в “сытые” времена, когда обеспеченные россияне рассматривали Беларусь в качестве “тихой гавани” для себя и своих близких. Но с наступлением кризиса россияне охладели к белорусской недвижимости, лишних денег у них не осталось. Квартиры в “Витебском Арбате” потеряли своего покупателя, а вместе с покупателем - цену. В кризис жилье на ул. Кирова и Суворова зачастую продавалось дешевле, чем в “спальниках”. Ведь выбирая между 4-метровым потолком и новыми коммуникациями, витебляне выбирают новые коммуникации. Россияне - напротив. Они говорят, что даже дышится в дореволюционных квартирах совсем по-другому.