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01. 02. 2018

США неудачно испытали противоракету − СМИ

Источники в Пентагоне сообщили, что испытания системы ПРО Aegis на Гавайях окончились неудачей, пишет Sputnik.

Отмечается, что зенитная ракета SM-3, которой оборудован комплекс Aegis, не смогла перехватить запущенный с самолета объект. В Агентстве противоракетной обороны США сами испытания подтвердили, однако их результаты не указали.

На прошлой неделе Пентагон опубликовал доклад, в котором выразил уверенность, что США смогут защитить свою территорию и территорию Гавайев от "небольшого количества" северокорейских межконтинентальных ракет и ракет средней дальности.

Напомним, летом 2017 года во время испытаний SM-3 также не смогла сбить высокоскоростную цель. Тогда провал списали на человеческий фактор.
 
Ранее сообщалось, что на Гавайях в декабре 2017 года впервые с окончания холодной войны испытали систему оповещения о ядерном ударе из-за угрозы ракетного удара КНДР.
 

Источник: korrespondent.net

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