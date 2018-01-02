Опубликованы новые видео перехвата самолета США

Военно-морские силы США опубликовали еще несколько видео перехвата самолета-разведчика американского флота EP-3 российским самолетом Су-27, который произошел в Черном море 29 января 2018 года.

На записях демонстрируются маневры российского Су-27 вокруг самолета ВВС США EP-3 в непосредственной близости и с разных ракурсов.

В сообщении к видео отмечается, что во время перехвата Су-27 совершил жесткий поворот около EP-3 и приблизился на растояние пяти футов от правого крыла.

Затем российский истребитель пересек траекторию полета EP-3 в пределах 10 футов и выполнил резкое снижение, что привело к сильной турбулентности для американского самолета и членов его экипажа.

Напомним, Госдепартамент США выразил глубокую озабоченность из-за инцидента с российским истребителем над Черным морем и призвал Москву прекратить подобные действия.

Источник: korrespondent.net