В Ереване грабитель напился и уснул на месте преступления

В Ереване произошло курьезное ограбление ресторана, во время которого вор украл алькогольные напитки, но не вынес их из помещения, а распил на месте и уснул, пишет Sputnik Армения со ссылкой на местные СМИ.
По данным полиции, 40-летний грабитель пробрался в ресторан, взломал сейф, откуда украл пять бутылок коньяка Наири 25-летней выдержки, водку Absolute, а также десять трехлитровых банок компота.
Мжчина не стал покидать место преступления, а прямо там принялся распивать украденный алкоголь, в результате чего опьянел и уснул.
Предполагаемого преступника госпитализировали с диагнозом "алкогольная интоксикация", после чего доставили в отделение полиции.
Подробности преступления устанавливают.
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Ранее сообщалось, что в Германии грабители угнали две фуры с 44 тоннами шоколада.
Источник: korrespondent.net
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