В Ереване грабитель напился и уснул на месте преступления

В Ереване произошло курьезное ограбление ресторана, во время которого вор украл алькогольные напитки, но не вынес их из помещения, а распил на месте и уснул, пишет Sputnik Армения со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в конце января в полицию поступило сообщение об ограблении одного из ресторанов в армянской столице. На территории заведения был обнаружен мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, 40-летний грабитель пробрался в ресторан, взломал сейф, откуда украл пять бутылок коньяка Наири 25-летней выдержки, водку Absolute, а также десять трехлитровых банок компота.

Мжчина не стал покидать место преступления, а прямо там принялся распивать украденный алкоголь, в результате чего опьянел и уснул.

Предполагаемого преступника госпитализировали с диагнозом "алкогольная интоксикация", после чего доставили в отделение полиции.

Подробности преступления устанавливают.

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Источник: korrespondent.net