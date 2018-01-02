01 февраля 2018, четверг, 13:37
+3°C
Завтра +2°C
+3°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,46
01. 02. 2018

В Ереване грабитель напился и уснул на месте преступления

В Ереване произошло курьезное ограбление ресторана, во время которого вор украл алькогольные напитки, но не вынес их из помещения, а распил на месте и уснул, пишет Sputnik Армения со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в конце января в полицию поступило сообщение об ограблении одного из ресторанов в армянской столице. На территории заведения был обнаружен мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, 40-летний грабитель пробрался в ресторан, взломал сейф, откуда украл пять бутылок коньяка Наири 25-летней выдержки, водку Absolute, а также десять трехлитровых банок компота.

Мжчина не стал покидать место преступления, а прямо там принялся распивать украденный алкоголь, в результате чего опьянел и уснул.

Предполагаемого преступника госпитализировали с диагнозом "алкогольная интоксикация", после чего доставили в отделение полиции.

Подробности преступления устанавливают.

В центре Киева ограбили магазин шуб

Ранее сообщалось, что в Германии грабители угнали две фуры с 44 тоннами шоколада.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Как обидеть женщину?
1. Дождитесь, когда она закончит свое получасовое подбирать одежду и оденется.
2. Спросите: "Ты серьёзно в этом пойдёшь?"
3. Бегите.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.