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01. 02. 2018

Пентагон рассказал о возможной войне с Россией

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерал ВВС США Пол Сельва рассказал, как о развитии возможных конфликтов США с Россией и Китаем, сообщает Defense News.

"Это две уникальные схватки, с которыми мы можем иметь дело, некоторые их элементы пересекаются, но они неодинаковы", − заявил Сельва.

По его словам, с Китаем противостояние шло бы на море и в воздухе, при этом сухопутные силы играли бы второстепенную роль.

Напротив, в конфликте с Россией упор был бы сделан на ВВС и армию, хотя "морской компонент", как он считает, тоже важен, потому что "вы не можете попасть в Россию, <_e280a6_> не переплыв Северную Атлантику".

Сельва также рассказал о разработке Пентагоном "глобального плана" военных кампаний, однако отметил, что выяснение того, какой сценарий окажется наиболее вероятным, а также распределение инвестиций на основании этой информации − серьезный вызов для американского оборонного ведомства.

Генерал также добавил, что помимо угроз со стороны РФ и Китая, необходимо учитывать опасность, которая исходит от Северной Кореи, Ирана и террористов.

СМИ: Пентагон собирает данные на случай войны с РФ

Напомним, в основу новой Национальной оборонной стратегии США легло противодействие России и Китаю.

Источник: korrespondent.net

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