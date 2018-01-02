В Польше одобрили закон о "бандеровской идеологии"

Сенат Польши ночью 1 февраля без поправок принял закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков, передает Укринформ.

Отмечается, что за принятие документа проголосовали 57 сенаторов, в основном из правящей партии Право и Справедливость, против − 23 сенатора оппозиционных сил, еще двое сенаторов воздержались.

В соответствии с документом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства.

Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание преступлений украинских националистов.

Напомним, закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине и Израиле. Корреспондент.net разбирался к чему приведет очередной скандал.

Израиль раскритиковал польский закон о концлагерях

Источник: korrespondent.net