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01. 02. 2018

В Польше одобрили закон о "бандеровской идеологии"

 
Сенат Польши ночью 1 февраля без поправок принял закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков, передает Укринформ.
 
Отмечается, что за принятие документа проголосовали 57 сенаторов, в основном из правящей партии Право и Справедливость, против − 23 сенатора оппозиционных сил, еще двое сенаторов воздержались.
 
В соответствии с документом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. 

Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание преступлений украинских националистов.

Напомним, закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине и Израиле. Корреспондент.net разбирался к чему приведет очередной скандал.
 
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Источник: korrespondent.net

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