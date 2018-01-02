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01. 02. 2018

Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Кандидатуру президента США Дональда Трампа уже в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом в среду, 31 января заявил директор Норжеского института Хенрик Урдал, сообщает Voice of People.

"Я могу подтвердить, что нас уведомили о номинации Трампа и что он номинирован на премию. Как бы там ни было, я ничего не могу сказать, кто стоит за той номинацией, поскольку это конфиденциальная информация. Я могу только сказать, что выдвигал его американец", - сказал Урдал.

Кроме того, директор института также сообщил, что тот же человек выдвигал кандидатуру Трампа и в предыдущие годы. В формулировке говорится, американский президент достоин этой награды за преданность идеологии "борьбы за мир с помощью силы" и другие заслуги.

Напомним: имена обладателей премии будут объявлены в октябре 2018 года. В 2017 Нобелевскую премию мира получила международноя кампания "Движение за ядерное разоружение".

В 2016 году обладателем Нобелевской премии мира стал колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, который подписал мирный договор, что привело к окончанию гражданской войны, длившейся более 50 лет.

Как сообщалось, Трамп шесть минут аплодировал после собственного выступления.

Источник: korrespondent.net

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