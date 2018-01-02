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01. 02. 2018

Руководители трех российских спецслужб тайно ездили в США - СМИ

Трое руководителей российских разведывательных служб с тайными визитами съездили в США. За океаном двое из них встретились с директором ЦРУ Майком Помпео. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сообщения в СМИ и заявления чиновников в течение последних дней.

Как сообщается, в Соединенные Штаты летали директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин (находится под санкциями США), директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников и руководитель Главного управления разведки Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов.

По словам посла России в США, Нарышкин был на встрече-консультации с директором ЦРУ в отношении проблемы терроризма и других вопросов. С Майком Помпео также встретился руководитель ФСБ России Бортников, пишет The Washington Post. О встрече Коробова пока подробности неизвестны.

Посол США в России Джон Гантсман в интервью российской радиостанции Эхо Москвы отметил, что Помпео действительно встречался с руководителями российских разведслужб, но не уточнил, где происходили эти встречи или кто еще принимал в них участие.

Представитель российского посольства в Вашингтоне встречи не комментирует. Также молчат в ЦРУ.

Несколько дней назад Помпео в интервью ВВС заявил, что американские и российские разведывательные учреждения сотрудничали, но добавил, что Россия дальше считается противником.

Директора ЦРУ регулярно встречаются и ведут переговоры с российскими коллегами по различным вопросам. Но бывшие работники спецслужбы США заявили, что присутствие всех трех российских чиновников в Вашингтоне одновременно и при этом во время расследования возможного вмешательства России в президентскую кампанию США 2016 года является "очень необычным".

"Я не могу вспомнить такого за последние 15 лет", – заявил бывший глава миссии ЦРУ в Москве Стивен Холл.

Эти визиты состоялись за несколько дней до того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила новые санкции против России. 30 января Министерство финансов США опубликовало "кремлевский доклад" - список из 210 чиновников и миллиардеров из властной элиты России, которые потенциально могут попасть под ограничения. 

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

Источник: korrespondent.net

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