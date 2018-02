США выделят деньги на расследование преступлений в Сирии

США намерены выделить $350 тысяч на финансирование механизма по расследованию преступлений в Сирии. Об этом сообщили в миссии США в ООН.

Как отмечается в сообщении, деньги пойдут на "международный, беспристрастный и независимый механизм по расследованию преступлений, совершенных в Сирии".

U.S. will fund $350k for the International, Impartial & Independent Mechanism on crimes committed in #Syria. IIIM will help accountability efforts for Assad regime atrocities, incl. chem weapons use – more important than ever since Russia killed the Joint Investigative Mechanism.