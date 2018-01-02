США выделят деньги на расследование преступлений в Сирии

США намерены выделить $350 тысяч на финансирование механизма по расследованию преступлений в Сирии. Об этом сообщили в миссии США в ООН.

Как отмечается в сообщении, деньги пойдут на "международный, беспристрастный и независимый механизм по расследованию преступлений, совершенных в Сирии".

U.S. will fund $350k for the International, Impartial & Independent Mechanism on crimes committed in #Syria. IIIM will help accountability efforts for Assad regime atrocities, incl. chem weapons use – more important than ever since Russia killed the Joint Investigative Mechanism. — US Mission to the UN (@USUN) 31 января 2018 г.

"США выделят $350 тысяч для международного беспристрастного и независимого механизма по расследованию преступлений, совершенных в Сирии (International, Impartial & Independent Mechanism - IIIM)", - говорится в сообщении, размещенном Твиттере дипмиссии США.

Расследование должно привести к ответственности за преступления режима Асада, включая применение химического оружия.

Ранее в США заявили, что Россия ответственна за жертв химатак в Сирии.

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Источник: korrespondent.net