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01. 02. 2018

В Канаде сделали гимн гендерно нейтральным

Сенат Канады в четверг, 1 февраля утвердил изменения в текст национального гимна, чтобы сделать его гендерно нейтральным. Об этом сообщается на сайте канадского парламента.

В частности, принятый закон заменяет в англоязычной версии гимна слова о патриотической любви "твоих сыновей" на "всех нас" ("all thy sons" на "all of us").

Фактически таким образом парламент вернулся к оригинальной версии гимна ("ты в нас", "thou dost in us"). Слова о "сыновьях" добавил автор стиха Роберт Уир в 1914 году.

Отметим, что дебаты по поводу этого законопроекта продолжались в верхней палате парламента 18 месяцев. Наконец сенаторы от оппозиции отказались его поддерживать и покинули зал заседаний, однако голосов провластных и независимых законодателей оказалось достаточно.

Ранее министр спорта Канады подал в отставку из-за секс-скандала.

Как сообщалось, в Канаде благодаря селфи поймали убийцу.

Источник: korrespondent.net

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