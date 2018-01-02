В Японии сгорел дом престарелых: 11 жертв

На севере Японии, в префектуре Хоккайдо, в результате пожара в доме престарелых погибли 11 человек. Трагедия произошла в Саппоро в ночь на четверг, 1 февраля, сообщает местный телеканал NHK.

Среди погибших – восемь мужчин и три женщины. Удалось спасти пять человек: трех мужчин и двух женщин в возрасте от 50 до 90 лет.

Горящее трехэтажное здание в густонаселенном квартале почти 12 часов тушили более 40 спасателей. Причина возгорания неизвестна.

火事です！

付近の人は気をつけて下さい！

札幌市東区の東区警察署前です pic.twitter.com/hCItHPziOG — mzad76 (@mzad76) 31 января 2018 г.

По данным местных властей, в доме проживали 16 пожилых людей, которые получали пособие для малообеспеченных.

Напомним, в результате пожара в доме престарелых под Киевом в ночь на 29 мая 2016 года погибли 17 человек, 18 были спасены, у пяти из которых ожоги разной степени.

Источник: korrespondent.net