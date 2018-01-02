В Украине водительские удостоверения получили 3600 иностранцев

В Украине в 2017 году удостоверение водителя получили 3 тыс. 620 иностранцев, преимущественно граждане стран бывшего СССР. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили в МВД Украины.

"Чаще всего обращались граждане Российской Федерации – 982, Азербайджана – 319, Молдовы – 246, Китая – 188, Грузии – 182, Туркменистана – 131, Армении – 126", – говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что уже в ближайшее время станет возможной сдача теоретической части экзамена на получение права управления транспортными средствами на английском языке, что может быть удобным для иностранных граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин решил сократить срок действия впервые выданного водительского удостоверения с 30 до 2 лет.

Источник: korrespondent.net