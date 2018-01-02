Арбузов ответил на новые обвинения ГПУ

Экс-глава Нацбанка Украины, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов считает безосновательными обвинения в соучастии в завладении 3,2 млрд грн Черноморнефтегаза при покупке двух самоподъемных буровых установок. Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг, 1 февраля.

По мнению Арбузова, причина появления новых обвинений заключается в том, что в Генпрокуратура так и не смогли довести до суда ни одно из старых дел против него.

"Там явно устали "расследовать" так называемое "дело БТБ". Четыре года искать то, чего нет, переливая из пустого в порожнее, непростое занятие… Именно по этой причине эти люди фабрикуют бессмысленные обвинения вроде соучастия в приватизации Укртелекома или этих несчастных вышек", – написал Арбузов.

Он отметил, что не видит причин для уныния в новом обвинении со стороны ГПУ и с большим интересом следит за действиями ведомства.

"Я, конечно, от всего этого не в восторге, но и особых поводов для уныния не вижу. С большим интересом послежу за тем, как в ГПУ будут изображать бурную деятельность и жду подробного отчета от пана Луценко в его Facebook. Главное, чтобы не получилось как с прошлыми заявлениями – публичные обвинения есть, а когда пытаешься получить в ГПУ на руки какие-то документы, то оказывается, что никакого дела и нет", – отметил бывший глава Нацбанка.

Напомним, стало известно, что ГПУ объявила в розыск Арбузова и экс-премьер-министра Украины Николая Азарова по делу о так называемых вышках Бойко.

Источник: korrespondent.net