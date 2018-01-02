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01. 02. 2018

Пойду в комбайнеры. Путин пошутил о смене профессии

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Ростов-на-Дону осмотрел производственное объединение Ростсельмаш и отличился очередной шуткой. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, Путин сел за тренажерный модуль, который позволяет выполнять динамическую имитацию поведения комбайна в разных условиях эксплуатации.

"Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером", – пошутил он.

Как известно, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства идет на них как самовыдвиженец.

Напомним, ранее Путин отличился шуткой во время встречи с железнодорожниками. Также он пошутил над рабочим в стиле Джокера во время визита на концерн Калашникова.

Источник: korrespondent.net

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