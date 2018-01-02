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01. 02. 2018

В Германии буксировщик врезался в автобус с пассажирами

В аэропорту германского Франкфурта-на-Майне буксировщик самолетов врезался в автобус с пассажирами, только что совершившими посадку. Об этом в четверг, 1 февраля, пишет Российская Газета со ссылкой ТАСС.

По предварительным данным, речь идет о пассажирах рейса из испанской Севильи рейсом авиакомпании Ryanair.

"Согласно сведениям, к настоящему моменту буксировщик при маневре не учел приоритет автобуса", – подтвердили в полиции.

В результате происшествия травмы получили 13 пассажиров и водитель тягача.

Всего в салоне автобуса находились 72 человека. Их жизням ничего не угрожает.

Напомним, ранее в Стамбуле автобус врезался в остановку общественного транспорта. Погибли три человека, еще пять получили травмы.

Источник: korrespondent.net

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