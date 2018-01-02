Первая леди США Мелания Трамп пришла в белом брючном костюме на сессию в конгрессе, где выступал американский президент. Нарушив традиции, первая леди не сопровождала супруга, а прибыла до появления Дональда Трампа.

Как политические, так и модные журналы, пытаются понять, что значит ее наряд на фоне скандала о возможной связи Трампа с порнозведой Сторми Дэниэлс.

Корреспондент.net разбирался, дейстивтельно ли в семье Трампов наметился разлад.

Наряд противников Трампа

Мелания Трамп появилась на сессии конгресса США, где американский президент должен был выступать с традиционной речью О положении в стране, нарушив традиции - приехала без мужа.

Первая леди прибыла за некоторое время до него с широкой улыбкой, что нехарактерно для ее обычно беспристрастного выражения лица.

Костюм Мелании, в котором она прибыла на официальное мероприятие, заставил американские СМИ заговорить о проблемах в личной жизни первых лиц государства.

Cмотрите фотогалерею: Месть Мелании. СМИ пишут о разладе в семье Трампов

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Кремовый брючный костюм от Christian Dior, белая шелковая блуза от Dolce&Gabbana и лодочки на невысоком каблуке Christian Louboutin, по мнению модного критика New York Times Ванессы Фридман не что иное, как феминистский месседж.

Эксперт в наряде Мелании увидела отсылку к образам представительниц Демократической партии США, которые в прошлом году надели белые наряды на обращение Трампа к конгрессу в знак уважения к движению суфражисток и борьбе за права женщин.

Также в костюми Трамп рассмотрели месть супругу, поскольку он напоминает тот, который Хилари Клинтон надела на инаугурацию бывшего соперника Дональда Трампа. Тогда проигравший кандидат была одета в кремовые брюки и пальто аналогичного цвета.

Аналитики также обратили внимание на выбор дизайнеров. Мелания Трамп выбрала вещи модного дома, креативным директором которого является феминистка Мария Грация Кьюри.

Еще один аргумент в пользу теории о мести - сходство с белыми нарядами участников музыкальной премии Грэмми.

Церемония 2018 стала политической, поскольку со сцены звезды выступали в поддержку движения #TimesUp против сексуальных домогательств. Кроме того, со сцены зачитывались отрывки из книги Огонь и ярость, направленной против Трампа.

Cмотрите фотогалерею: Месть Мелании. СМИ пишут о разладе в семье Трампов

Мелания сбежала после порно-скандала

пару недель назада Wall Street Journal писала, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов звезде фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, также известной как Сторми Дэниэлс, за то, чтобы она не сообщала СМИ об интимной связи с президентом, которая якобы случилась в 2006 году вскоре после рождения сына Бэррона.

После публикации материалов о предполагаемой связи Трампа с порнозвездой, Мелания не появлялась с президентом на официальных мероприятиях.

Трамп и Сторми

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В последний момент Мелания изменила планы и не поехала на Всемирный экономический форум в Давосе. Вместо этого 25 января она отправилась в Мемориальный музей Холокоста в преддверии Дня памяти жертв Холокоста, отмечаемого 27 января.

Затем, как пишет New York Times, первая леди отправилась в имение Трампов Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы посвятить день спа-процедурам.

Внезапный побег Меланьи Трамп во Флориду спровоцировал разговоры о том, что бывшая модель непросто приняли слухи об измене мужа.

Этот вывод можно было сделать и по ее публикации в Twitter в годовщину брака: Меланья выложила фото не с мужем, а с военным, сопровождавшим ее на инаугурации президента 20 января 2017 года.

New York Times, ссылаясь на источник в окружении президента, сообщили, что Меланья Трамп была ошарашена публикациями о связи Трампа и Сторми Дэниэлс и сейчас пребывает в ярости.

This has been a year filled with many wonderful moments. I’ve enjoyed the people I’ve been lucky enough to meet throughout our great country & the world! 🇺🇸 pic.twitter.com/MMRi72ENd0 — Melania Trump (@FLOTUS) 20 января 2018 г.

Источник: korrespondent.net