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01. 02. 2018

В Анкаре произошел мощный взрыв – СМИ

Вечером в четверг в столице Турции Анкаре произошел мощный взрыв. Инцидент произошел возле здания налоговой инспекции в районе Чукурамбар, сообщает Haber Turk.

Взрыв было слышно практически по всему городу. Сработала сигнализация припаркованных машин. В самом здании выбиты некотрые окна.

О раненых и погибших в результате взрыва не сообщается.

На месте работает полиция и спасатели.

Фото: Haber Turk 
 

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Стамбуле автобус врезался в остановку общественного транспорта – погибли три человека, еще пять получили травмы

Источник: korrespondent.net

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