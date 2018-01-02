В Китае разбился новейший военный самолет – СМИ

Не менее 12 человек погибли в результате аварии военного самолета в Китае. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает South China Morning Post со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что крушение в горной провинции Гуйчжоу на юго-западе страны потерпел самолет-заправщик нового типа, модифицированный на базе Y-8.

Уточняется, что на борту самолета никто не выжил, потому что он не оборудован системой катапультирования. Воздушное судно упало с небольшой высоты и военные не успели воспользоваться парашютами.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Польше при посадке разбился истребитель МиГ-29. Тогда пилоту удалось катапультироваться и выжить.

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Источник: korrespondent.net