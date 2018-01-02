В Тернопольской области нашли закопанные колокола

В Тернопольской области нашли в земле церковные колокола, закопанные во время Второй мировой войны. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает ТСН.

Отмечается, что жители поселка Коропец искали колокола десятки лет.

"Перекопали чуть ли не все бывшее церковное подворье, привлекали специалистов с металлоискателями, и все напрасно. И только недавно жители поселка случайно наткнулись на колокола, закопанные глубоко в земле. Нашлись благовесты, когда на одном из дворов ремонтировали водопровод", – говорится в сообщении.

Известно, что спаситель колоколов спрятал их от немецких оккупантов, поскольку они хотели их переплавить.

Колокола были изготовлены в 1922 году. Всего их было три – пока откопали самый большой и самый маленький. Весной продолжат поиски третьего.

Колокола уже почистили и впервые в них зазвонили. Вот только сама церковь не дождалась этой находки. Во времена советской власти она была уничтожена.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее во Львове под брусчаткой нашли старые еврейские надгробия. По данным историков, в советский период их забрали с кладбища и замостили ими двор.

Источник: korrespondent.net