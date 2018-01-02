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01. 02. 2018

ОБСЕ: "Бандеровский закон" нужно отклонить

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность польским законом о запрете "бандеровской идеологии", который криминализирует заявления о некоторых исторических событиях.

Об этом в четверг, 1 февраля, сообщается на сайте ОБСЕ.

"У меня есть серьезные опасения по поводу закона, который криминализирует речь в исторических опросах. Хотя мы все понимаем тонкость касательно вопросов исторических событий, свобода выражения имеет особое значение для историков и ученых. История – это вопрос независимых научных исследований и свободного обсуждения, а не судебного решения", – сказал Дезир.

Он считает, что закон должен быть отклонен как "непропорциональное ограничение свободы выражения взглядов".

"Только когда заявления представляют собой подстрекательство к насилию или дискриминации, они могут быть криминализованы", – добавил Дезир.

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 1 февраля Сенат Польши принял закон об Институте национальной памяти. Среди положений этого документа предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятый в Польше закон содержит категорически неприемлемые оценки.

В свою очередь Израиль подверг критике новый польский закон, который запрещает называть бывшие концлагеря на территории Польши "польскими лагерями смерти".

Источник: korrespondent.net

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