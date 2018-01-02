ОБСЕ: "Бандеровский закон" нужно отклонить

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность польским законом о запрете "бандеровской идеологии", который криминализирует заявления о некоторых исторических событиях.
Об этом в четверг, 1 февраля, сообщается на сайте ОБСЕ.
"У меня есть серьезные опасения по поводу закона, который криминализирует речь в исторических опросах. Хотя мы все понимаем тонкость касательно вопросов исторических событий, свобода выражения имеет особое значение для историков и ученых. История – это вопрос независимых научных исследований и свободного обсуждения, а не судебного решения", – сказал Дезир.
Он считает, что закон должен быть отклонен как "непропорциональное ограничение свободы выражения взглядов".
"Только когда заявления представляют собой подстрекательство к насилию или дискриминации, они могут быть криминализованы", – добавил Дезир.
Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 1 февраля Сенат Польши принял закон об Институте национальной памяти. Среди положений этого документа предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятый в Польше закон содержит категорически неприемлемые оценки.
В свою очередь Израиль подверг критике новый польский закон, который запрещает называть бывшие концлагеря на территории Польши "польскими лагерями смерти".
Источник: korrespondent.net
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