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01. 02. 2018

В Гродно журналистам рассказали о подготовке к «Коложскому Благовесту»

В Гродно 1 февраля прошла пресс-конференция, посвященная фестивалю православных песнопений «Коложский Благовест», который пройдет в области в 17-й раз.

Участие в пресс-конференции приняли директор фестиваля Наталья Гапличник, председатель международного жюри протоиерей Андрей Бондаренко, заместителя начальника Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Сергей Шумейко, директор Гродненского областного методического центра народного творчества Ирина Демянчук, сообщает orthos.org.

Отвечая на вопросы журналистов, организаторы «Коложского благовеста» особо подчеркнули, что фестиваль, несмотря на свой музыкальный характер, посвящен православной культуре в целом. Ведь помимо конкурсных прослушиваний и концертов, в рамках фестиваля проводятся различные выставки, кинолекторий и вечер духовной поэзии.

Главными новинками фестиваля, по словам протоиерея Андрея Бондаренко, всегда являются сами коллективы, состав и география которых ежегодно меняется и расширяется. Так в этом году впервые в конкурсе примут участие хоры из Черногории и Македонии. Всего же на песенном форуме будет представлено 35 коллективов из 8-ми стран.

Источник: krynica.info

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