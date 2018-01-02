Архиепископ Феодосий посетил интернат для инвалидов под Верхнедвинском

Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий 29 января посетил Луначарский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов в Верхнедвинском районе.

Участие во встрече архиепископа принял председатель Верхнедвинского райсполкома комитета Игорь Маркович, сообщает.

Владыка Феодосий прошел в молитвенное помещение интерната, где обратился ко всем с проповедью о непрестанном вознесении молитв благодарения Богу за ту помощь, которую Он нам дарует, поздравил присутствующихся с наступившими праздниками Рождества Христова, Новым годом и Крещения Господня, сообщает eparhia992.by.

После праздничного концерта архиепископ Полоцкий и Глубокский подарил всем праздничные подарки. Священнослужители Верхнедвинского благочиния окропили святой водой все административные и спальные помещения.

По окончании мероприятия архиепископ Феодосий провел встречу с администрацией интерната, в ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества Полоцкой епархии с интернатом по духовному окормлению и социальной поддержке.

Источник: krynica.info