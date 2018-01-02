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01. 02. 2018

Папа Франциск обсудил с белорусскими епископами возможность создания новых епархий

В Ватикане в Апостольском дворце 1 февраля состоялась аудиенция Папы Римского Франциска с католическим белорусским епископатом, который в полном составе прибыл в Рим с визитом «ad limina Apostolorum»

Темой беседы были структурные изменения Католической Церкви в Беларуси, нюансы белорусского законодательства, формация будущих священников и молодежи, а также возможный визит понтифика в Беларусь, сообщает Радио Ватикана.

«Мы поздоровались с Папой, потом сели вокруг него, и тогда он попросил нас представить ситуацию Церкви в Беларуси. Я сделал это, после чего состоялся диалог: Папа задавал вопросы нам, потом мы задавали вопросы ему. Его больше интересовали проблемы семьи, воспитания молодежи, подготовки священников и монашествующих, отношения с государством, с другими конфессиями, особенно с Православной Церковью «, – рассказывает Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Папа Франциск, по словам митрополита Кондрусевича, был удивлен некоторыми проблемами, в частности особенностями белорусского законодательства, которые требуют, чтобы иностранные священники, прибывающих в страну, получали разрешение на служение святой Мессы.

Особым образом обсуждалось возможное создание новых Гомельской и Могилевской епархии. «Известно, что Могилев в истории Католической Церкви на наших землях занимал очень важное место и сегодня он упоминается в названии Минско-Могилевской архиепархии, но, с исторической точки зрения, заслуживает того, чтобы быть отдельной епархией», – сообщил митрополит Кондрусевич.

Источник: krynica.info

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