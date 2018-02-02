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02. 02. 2018

США обеспокоены растущим присутствием РФ в Западном полушарии

 
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил обеспокоенность в связи с растущим влиянием России в Западном полушарии, передает Интерфакс.
 
"Присутствие России в регионе тревожит нас. Она продолжает поставлять оружие и военное оборудование недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения демократических ценностей", – сказал он, выступая в Университете штата Техас в городе Остин в преддверии турне по странам Латинской Америки и Карибского бассейна.
 
Тиллерсон отметил, что "наш регион должен быть готов противостоять заморским странам, несогласным с основополагающими ценностями, которые мы разделяем в этом регионе".

В МИД Финляндии заявили, что не боятся России
 
Напомним, ранее экс-глава Пентагона Эштон Картер призвал НАТО создать план на случай войны с Россией.

Источник: korrespondent.net

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