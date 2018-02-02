Турецкие власти назвали взрыв в Анкаре диверсией

Взрыв газа в котельной налоговой инспекции мог быть диверсией. Об этом заявил губернатор Анкары Эрджан Топаджа, передает РИА Новости.
"Мы считаем, что взрыв газа в здании налоговой инспекции в Анкаре с большой долей вероятности мог быть диверсией", – сказал чиновник.
По его словам, в результате взрыва пострадали два человека.
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Напомним, вечером 1 февраля в столице Турции Анкаре произошел мощный взрыв. Инцидент произошел возле здания налоговой инспекции. Взрыв было слышно практически по всему городу.
Источник: korrespondent.net