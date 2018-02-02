02 февраля 2018, пятница, 13:57
+2°C
Завтра -1°C
+2°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,45
02. 02. 2018

Иордания разорвала дипломатические отношения с КНДР

 
Иордания разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей, сообщает AFP со ссылкой на источник в иорданском правительстве. 
 
По его словам, это решение было принято Иорданией "в соответствии с политикой своих союзников", – в частности, после призыва США прекратить торговые и дипломатические отношения с КНДР. 
 
Решение о разрыве дипотношений утверждено указом короля Иордании Абдаллы II. 
 
По данным телеканала Al Arabiya, прекращена аккредитация посла Иордании в Северной Корее и посла КНДР в Иордании.
 
Отношения с Северной Кореей уже разорвали Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, которые также являются ключевыми региональными союзниками США.

Россия не признает санкции США в отношении КНДР
 
Напомним, ранее в КНДР опубликовали доклад о нарушении прав человека в США.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Больше всего мужчин настораживают две вещи: непонятный шум в двигателе автомобиля и затихшая жена, которая вдруг стала ласковой и доброй.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.