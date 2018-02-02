Иордания разорвала дипломатические отношения с КНДР

Иордания разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей, сообщает AFP со ссылкой на источник в иорданском правительстве.

По его словам, это решение было принято Иорданией "в соответствии с политикой своих союзников", – в частности, после призыва США прекратить торговые и дипломатические отношения с КНДР.

Решение о разрыве дипотношений утверждено указом короля Иордании Абдаллы II.

По данным телеканала Al Arabiya, прекращена аккредитация посла Иордании в Северной Корее и посла КНДР в Иордании.





Россия не признает санкции США в отношении КНДР Отношения с Северной Кореей уже разорвали Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, которые также являются ключевыми региональными союзниками США.

Напомним, ранее в КНДР опубликовали доклад о нарушении прав человека в США.

Источник: korrespondent.net