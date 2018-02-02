США подозревают Сирию в разработке нового химоружия – СМИ

Сирийские власти могут разрабатывать новые виды химического оружия, а президент США Дональд Трамп готов применить военную силу, чтобы предотвратить новые химатаки. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации.

В частности, власти США предполагают, что сирийский президент Башар Асад сохранил часть запасов химического оружия, несмотря на российско-американский договор, по которому Дамаск должен был уничтожить все химоружие до середины 2014 года.

Вместо этого силы Асада продолжили разработку химоружия. Недавние случаи его использования позволяют предположить, что сирийский режим создает новые виды химического оружия, происхождение которого будет сложнее определить.

Если международное сообщество не сможет надавить на сирийского президента, то химическое оружие может распространиться за пределы Сирии вплоть до "американских границ".

Напомним, ранее сообщалось, что США намерены выделить $350 тысяч на финансирование механизма по расследованию преступлений в Сирии.

Как сообщал Корреспондент.net, в ООН представили доказательства применения химоружия Асадом.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net