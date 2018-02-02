В Лос-Анджелесе семиклассница ранила пять человек в школе

В Лос-Анджелесе в средней школе Сал Кастро 12-летняя ученица седьмого класса открыла стрельбу из пистолета, в результате которой были ранены пять человек. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает Los Angeles Times.

Отмечается, что 15-летний парень получил ранение в голову, а его ровесница – в запястье. Три других – 30-летняя женщина, 11-летний мальчик и 12-летняя девочка – также получили незначительные травмы.

По информации местной полиции, стрельба не была преднамеренной. Девочку арестовали за халатное обращение с огнестрельным оружием.

Правоохранители выясняют, как девочка получила доступ к оружию и пронесла его в школу.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в американском штате Кентукки 15-летний подросток открыл стрельбу по студентам в высшей школе города Бентон. Тогда погибли два человека и еще 15 были ранены.

Источник: korrespondent.net