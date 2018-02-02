Во Франции массовая драка мигрантов переросла в перестрелку

Во французском городе Кале произошла массовая драка со стрельбой двумя группами мигрантов - афганцами и эритрейцами. В результате конфликта госпитализированы 22 человека, из них 5 человек получили огнестрельные ранения, передает AFP.

Как отмечается, драка, которая длилась почти два часа, вспыхнула на южной окраине города, где мигранты стояли в очереди за продуктами.

Афганцы сделали несколько выстрелов, после этого началась драка, в которой участвовали около сотни беженцев из Эритреи и около 30 афганцев.

Позже еще одна драка вспыхнула на индустриальной площадке за несколько километров от места первого инцидента.

"Полиция вмешалась, чтобы защитить афганских мигрантов, которым угрожали 150-200 эритрейских мигрантов", - сообщила местная префектура.

Четыре эритрейских подростка в возрасте от 16 до 18 лет находятся в критическом состоянии в местной больнице. Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии отправили в Лилль.

По крайней мере еще 17 человек были ранены ударами железных дубинок.

Французский министр внутренних дел Жерар Коллом заявил, что приедет сегодня в Кале.

"После серьезного инцидента я приеду в Кале сегодня вечером, чтобы обсудить ситуацию с префектом, мэром и местными игроками", - заявил он.

Местные благотворительные организации сообщают, что в Кале живут около 800 мигрантов, тогда как власть говорит о 550-600.

Напомним, канцлер Австрии Себастиан Курц и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявили о необходимости усиления охраны внешних границ Европейского союза от мигрантов.

Источник: korrespondent.net