В Госдепе заявили о следующих санкциях

В будущем санкции могут быть введены в отношении компаний, ведущих бизнес с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, сообщает в пятницу, 2 февраля Интерфакс-Украина.

"29 января (...) не было последним днем введения санкций в отношении РФ, это был первый день, когда у нас появились полномочия в рамках CAATSA (закон "О противодействии противникам США посредством санкций" – ред.) ввести санкции, если мы решим, что имеет место деятельность, которая подпадает под санкции. Нет конечного дня, когда действие этих полномочий закончится", - сказала она журналистам.

"Тот факт, что мы не ввели санкции в самый первый день, не означает того, что мы не введем санкции в будущем", - добавила пресс-секретарь Госдепа.

Напомним, в США обнародовали "кремлевский доклад" - список лиц из России, которые подпадают под санкции. В него вошли высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены.

Как заявили в Госдепе, конечная цель санкций США – остановить получение доходов властями России из-за их враждебной деятельности.

Источник: korrespondent.net