В Каире нашли фабрику донорских органов

В столице Египта Каире полиция обнаружила банду врачей и их посредников, занимавшихся торговлей донорскими органами. Об этом в пятницу, 2 февраля, пишет Lenta со ссылкой на новостной портал youm7.com.

Злоумышленники находили доноров, остро нуждающихся в деньгах, и уговаривали их за 25 тысяч египетских фунтов (более 1,4 тысячи долларов) продать свою почку.

Согласившиеся доноры приезжали в Каир, где несколько дней жили на съемной квартире, сдавая анализы. Одна из задержанных врачей принимала их у себя в кабинете. После этого пациентов перевозили в клинику, где хирург проводил операцию.

По словам пострадавших, преступники платили им пять тысяч египетских фунтов (более 280 долларов) до операции, оставшуюся сумму они получали лишь в том случае, если сами находили еще одного донора.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве должностные лица коммунального предприятия, которое формирует запасы донорской крови для медицинских учреждений, занимались незаконной ее продажей.

Источник: korrespondent.net