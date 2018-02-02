02 февраля 2018, пятница, 13:48
+2°C
Завтра -1°C
+2°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,45
02. 02. 2018

В Каире нашли фабрику донорских органов

В столице Египта Каире полиция обнаружила банду врачей и их посредников, занимавшихся торговлей донорскими органами. Об этом в пятницу, 2 февраля, пишет Lenta со ссылкой на новостной портал youm7.com.

Злоумышленники находили доноров, остро нуждающихся в деньгах, и уговаривали их за 25 тысяч египетских фунтов (более 1,4 тысячи долларов) продать свою почку.

Согласившиеся доноры приезжали в Каир, где несколько дней жили на съемной квартире, сдавая анализы. Одна из задержанных врачей принимала их у себя в кабинете. После этого пациентов перевозили в клинику, где хирург проводил операцию.

По словам пострадавших, преступники платили им пять тысяч египетских фунтов (более 280 долларов) до операции, оставшуюся сумму они получали лишь в том случае, если сами находили еще одного донора.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве должностные лица коммунального предприятия, которое формирует запасы донорской крови для медицинских учреждений, занимались незаконной ее продажей. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Больше всего мужчин настораживают две вещи: непонятный шум в двигателе автомобиля и затихшая жена, которая вдруг стала ласковой и доброй.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.