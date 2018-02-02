В ЦРУ прокомментировали визит с США глав российских спецслужб

Главы трех российских спецслужб ездили в США для встреч с представителями ЦРУ и обсуждения проблемных вопросов. Об этом в четверг, 1 февраля, заявил директор ЦРУ Майк Помпео сообщает Reuters.

Соответствующее объяснение Помпео привел в письме лидеру Демократической партии в Сенате США Чаку Шумеру, комментируя визит в США директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина (находится под санкциями США), директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова и руководителя Главного управления разведки Генштаба Вооруженных сил России Игоря Коробова.

"Мы периодически встречаемся с нашими коллегами из российской разведки по той же причине, что и наши предшественники, - чтобы обеспечить безопасность американцев", - написал Помпео.

Директор ЦРУ добавил, что во время этих встреч обсуждаются "сложные вопросы, по которым российские и американские интересы не совпадают".

Лидер демократов в Сенате раскритиковал ответ Помпео, заявив, что письмо не отвечает ни на один из вопросов, поднятых в связи с этим визитом. Так, Шумер спрашивал, каким образом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, находящийся под санкциями США и которому запрещен въезд, мог попасть в страну. Нарышкин был в "черном списке" с 2014 года в связи с оккупацией Россией украинского Крыма.

Напомним, ранее сообщалось о тайной поездке в США директора Службы внешней разведки России, директора ФСБ и руководителя Главного управления разведки Генштаба Вооруженных сил России.

Эти визиты состоялись за несколько дней до того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила новые санкции против России. 30 января Министерство финансов США опубликовало "кремлевский доклад" - список из 210 чиновников и миллиардеров из властной элиты России, которые потенциально могут попасть под ограничения.

Источник: korrespondent.net