Турчинов назвал сроки госиспытаний ракеты Ольха

Государственные испытания ракеты Ольха состоятся уже в следующем месяце, после чего начнется их серийное производство. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Украины Александр Турчинов.

"Мы ожидаем в марте месяце государственные испытания. И после того, как она будет взята на вооружение, будет начато серийное производство", – сказал он в Киеве.

Турчинов также отметил, что "наша Ольха уникальна, она лучше, чем российский аналог Смерч".

"Уже есть запрос на нее из заграницы. Но в первую очередь мы должны обеспечить мощным оружием нашу армию", – подчеркнул он.

Как сообщал Корреспондент.net, Украине неоднократно проводила испытания ракетного комплекса Ольха отечественного производства. В последний раз это произошло 22 декабря 2017 года.

Также сообщалось, что в 2018 году Украина запустит серийное производство ракет для систем залпового огня, в том числе и для РСЗО Ольха. На заводе Артем в Киеве уже запущена технологическая линия по производству корпусов ракет. Оборудование линии – турецкое.

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Источник: korrespondent.net